لجنة مكافحة وباء كورونا بمصراتة: المؤسسات الصحية بالمدينة تعمل بشكل طبيعي رغم قلة الإمكانيات

ليبيا – أكدت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ببلدية مصراتة أن المؤسسات الصحية بالمدينة ما زالت تعمل بشكل طبيعي علي مدار ال24 ساعة رغم قلة الإمكانيات المتاحة كونها مستثناة من قرار الحظر.

اللجنة أوضحت في بيان لها أن” مركز شهداء الزروق للكشف المبكر”قام بالكشف عن 5 حالات داخل المركز وتم التواصل مع فريق الرصدالأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وفي انتظار نتائج التحاليل.

وأشارت إلن أن “مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر” قام بالكشف على 6 حالات داخل المركز وجميع الحالات بسيطة وفي صحة جيدة ولا تعاني من أي أعراض كورونا.

ونوّهت إلى أن مركز الإيواء والعزل بمدينة مصراتة لم يسجل دخول حالات ليوم أمس الجمعة.

كما طالبت اللجنة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحظر التجول بناء على ما اعتمدته الدولة.

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