البروفيسور الحراثي : هل جائحة القرن سوف تحل محل الدولة الوطنية ، ولماذا وكيف ؟

قال البروفيسور ميلاد الحراثي أستاذ العلوم السياسية جامعة بنغازي إن السؤال الرئيسي لقادة الدول الوطنية، وليبيا ليست استنثاءا، هو ما إذا كانت سنة 2020 هي السنة التي أعادت فيه جائحة القرن تمكين وصعود مفاهيم السيادة للدولة الوطنية، ، أم أنها السنة التي أثبتت فيه الدولة الوطنية عدم فعاليتها في الاستجابة للجائحة .

وأضاف الحراث أن معظم سكان الارض اختاروا بدلاً من ذلك شيئًا مختلفًا يمتد على الجغرافيا،وتسائل هل ستبقى الدول الوطنية ذات صلة بما سيأتي بعد ذلك في المستقبل، أم أن توترات مستقبل العولمة والسياسات الواقعية من طرف الكبار، قبل نشؤ جائحة القرن، الامر الذي سيؤدي إلى شيء مختلف عن الدول الوطنية القائمة اليوم؟

وقال” قد يكون الاحتمال الآخر سيادة الشركات الكبري عبر الوطنية، ولكن عن طريق الأيديولوجية أو الهوية المؤسسية، أو العرق والهوية، لتحل محل مفهوم الدول الوطنية الويستفالية التي تحددها الجغرافيا. ، ولكن ستكون هناك حاجة للأفراد العاديين ، الذين يسافرون للتحقق من أنهم غير معديين، ولا يشكلون خطرًا على مواطني الدول الاخري ، المانيا بداءات بفرض الحصول علي شهادة الخلو من مرض كورونا”.

وأشار الى أن الحلول التكنولوجية مرتبطة بجواز سفر الشخص، أو قد تنشأ الخدمات مرتبطة بمكان عمل الشخص ، أو خدمة اختبار المختبر التجاري، أو بعض الآليات العالمية الأخرى المشابهة لكيفية أن يصبح أي شخص مقيمًا إلكترونيًا في ليبيا مثلا دون الإقامة أو مواطن ليبياً.

وقال إن تحديات ضمان أن الأفراد آمنون في السفر والسلع آمنة لعبور الحدود قد تجهد نموذج الدولة الوطنية الويستفالية، بعد نقطة الانهيار واستبدالها بشيء أكثر تركيزًا على التعامل الرقمي، وتتحول بذلك الي دولة رقمية لدي المتحكم والمسيطر علي تقنيات المعلومات ….مستقبل غريب يلوح في الافق ….