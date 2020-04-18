“تويتر تركيا” يعلن بدء معركة ترهونة

يشهد”تويتر تركيا” تحشيداً عسكرياً من نوع آخر لافتاً للانتباه، حيث برزت خلال الساعات الأخيرة تغريدات نشرتها تباعاً حسابات لمدونين ومراسلي مواقع اخبارية تركية ومؤيدين للحكومة التركية تُعلن بدء معركة ترهونة.

التحشيد التركي على ساحة تويتر تزامن مع استماتة قوات الوفاق للتقدم نحو مدينة ترهونة وفتحها النار من 3 محاور مُطوِّقة للمدينة، بدعم من المرتزقة السوريين الذين لم يتوقف الرئيس التركي عن إرسالهم إلى طرابلس.

وكثفت قوات الوفاق هجماتها على ترهونة خلال الأسبوعين الماضيين، بدعم جوي من الطيران التركي المُسيّر الذي استهدفها بعشرات الغارات الجوية.

وتحظى مدينة ترهونة بأهمية استراتيجية للجيش الوطني ومسار عملياته العسكرية باتجاه العاصمة، باعتبارها بوابة طرابلس كما باتت مقر عمليات القيادة الأول بالمنطقة بعد سقوط مدينة غريان بين يدي الوفاق.

وأصبحت ترهونة التي تضم عدداً كبيراً من القيادات العسكرية، إضافة إلى اللواء التاسع، أكبر ألوية الجيش الوطني، أصبحت الهدف الأول لقوات الوفاق بعد سيطرتها على مدن وبلدات الساحل الغربي عقب هجوم نفذته على قوات الجيش الوطني، مدعومة بغطاء جوي من الطائرات المسيرة.

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