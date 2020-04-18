اخبار ليبيا الان عاجل

“تويتر تركيا” يعلن بدء معركة ترهونة

تم النشر منذُ 49 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد”تويتر تركيا” تحشيداً عسكرياً من نوع آخر لافتاً للانتباه، حيث برزت خلال الساعات الأخيرة تغريدات نشرتها تباعاً حسابات لمدونين ومراسلي مواقع اخبارية تركية ومؤيدين للحكومة التركية تُعلن بدء معركة ترهونة.

التحشيد التركي على ساحة تويتر تزامن مع استماتة قوات الوفاق للتقدم نحو مدينة ترهونة وفتحها النار من 3 محاور مُطوِّقة للمدينة، بدعم من المرتزقة السوريين الذين لم يتوقف الرئيس التركي عن إرسالهم إلى طرابلس.

وكثفت قوات الوفاق هجماتها على ترهونة خلال الأسبوعين الماضيين، بدعم جوي من الطيران التركي المُسيّر الذي استهدفها بعشرات الغارات الجوية.

وتحظى مدينة ترهونة بأهمية استراتيجية للجيش الوطني ومسار عملياته العسكرية باتجاه العاصمة، باعتبارها بوابة طرابلس كما باتت مقر عمليات القيادة الأول بالمنطقة بعد سقوط مدينة غريان بين يدي الوفاق.

وأصبحت ترهونة التي تضم عدداً كبيراً من القيادات العسكرية، إضافة إلى اللواء التاسع، أكبر ألوية الجيش الوطني، أصبحت الهدف الأول لقوات الوفاق بعد سيطرتها على مدن وبلدات الساحل الغربي عقب هجوم نفذته على قوات الجيش الوطني، مدعومة بغطاء جوي من الطائرات المسيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هزيمة ساحقة للمليشيات المجنونة على اسوار ترهونة وفرار المليشيات بعد ان تركت عشرات الجيف والجرحى وغنائم واسرى للجيش الوطنى واضح ان من وضع الخطة حمار مخطط معاه دبلوم ومعتوه لان نفس خطة الحمار فشلت من قبل على اسوار المطار وكل مرة الخرفان تقع فى المصيدة وتخسر العديد من الخرفان على الفاضى !!

    رد

  • تفوه عليكم يااوباش جايبين اتراك وسوريين وبتخشو ترهونه اقسم بالله انكم ابغل ناس على وجه الارض واى ليبى يدافع عن حكومة الصخيرات الا هو بغل واكبر بغل على وجه الارض ومصيره الموت …. اوباش

    رد