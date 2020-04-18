“الهلال الأحمر” يوزع الأدوية لـ 60 أسرة خاضعة للحجر الصحي في بنغازي

تفقد الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، عددا من الأسر الخاضعة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك لتوفير احتياجاتهم.

وقال الهلال الأحمر، في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، إن الزيارة استهدفت توفير احتياجات 60 أسرة من الخاضعين للحجر الصحي بمدينة بنغازي.

وأضاف الهلال الأحمر في بيانه، أنه تم توزيع عدد من الأدوية، والمستلزمات الطبية، ومواد النظافة الشخصية.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كشف عن خلو 8 حالات من فيروس كورونا المستجد، عقب فحص عيناتهم.

وقال المركز فى بيانه الـ40 اليوم السبت:”استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2020م عدد (8) عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت كافة النتائج سالبة”.

وحتى الخميس الماضي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض،عن خلو 5 حالات مشتبه بإصابتهم بكورونا من الفيروس، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن نتائج تحاليل 4 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت سلبية وخلو جميع الحالات من مرض الإصابة بالفيروس،الخميس الماضي، حيث أعلن أنه تم تسجيل 4 حالات اشتباه بفيروس كورونا واحدة من مستشفى السرايا الدولي بالخمس وحالة بطاقم ناقلة نفطية واثنين من مستشفى الهضبة العام “الخضراء”.

وكان مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، قد قال، إن حالة المريض المصاب بفيروس كورونا في تعافٍ مستمر، واصفا وضعه الصحي بالممتاز، كما أنه لم يتلق أي جرعة أكسجين عادية، ولم يوضع على التنفس الاصطناعي، نافيا في تصريحات متلفزة أن يكون المريض مصابا بالتهاب رئوي لا حامل لفيروس كورونا، قائلا: “الحالة بالفعل مصابة بالفيروس، وهو ما أكده التشخيص المخبري والأشعة، وهذا الكلام نحن مسؤولون عنه”.