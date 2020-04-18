

ليبيا

دوجاريك: وثقنا سقوط نحو 131 ضحية من المدنيين في طرابلس خلال ثلاثة اشهر بوابة افريقيا-وكالات | 18 April, 2020 حذر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدةمن التداعيات الشديدة لاستمرار الأعمال العدائية على المدنيين داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها. وأضاف: “نجدد المطالبة بهدنة إنسانية على وجه السرعة” وذلك من أجل التركيز على جهود مكافحة كورونا. وأوضح دوجاريك، أن “بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وثقت نحو 131 ضحية من المدنيين (بينها 64 وفاة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (2020)”. وأشار المسؤول الأممي إلى ارتفاع عدد إصابات كورونا في ليبيا إلى 49، بينها حالة وفاة؛ إذ تتركز معظم الإصابات في مدن طرابلس ومصراتة (غرب) وبنغازي (شرق). وتابع: “نحن مع شركائنا في المجال الإنساني نقدم الدعم الفني لتعزيز الرقابة الوطنية، والإنذار المبكر، وإنشاء أجنحة العزل في مستشفيات بجميع أنحاء البلاد”. رابط مختصر

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