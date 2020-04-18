“النهر الصناعي” يعلن موعد عودة مياه الشرب إلى طرابلس والمناطق المجاورة

طرابلس-العنوان

أعلن جهاز النهر الصناعي “منظومة الحساونة- سهل الجفارة” بدء وصول مياه الشرب تدريجيا إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها مساء اليوم السبت، أو صباح غد الأحد.

وقال الجهاز في بيان اليوم السبت إن المنظومة باشرت أعمال إعادة تشغيل حقول الآبار وضخ المياه وفتح صمامات التحكم بالتدفق يوم الإثنين الماضي، مشيرا إلى أن التأخر في الإعلان عن موعد وصول المياه يعود إلى أسباب فنية وأمنية.

وأوضح أنه تعذر على الكوادر الفنية مراقبة مسارات أنابيب نقل المياه وتحديد موقع نقطة وصول المياه بسبب الظروف الأمنية السيئة وأيضا لأن مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة تعد مناطق عسكرية مغلقة.