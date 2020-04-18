محلل سياسي: لن يستطيع أحد السيطرة على قاعدة "الوطية" دون ترتيب مع "الزنتان"

قال المحلل السياسي الليبي، سنوسي إسماعيل، إن “قاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا لها أهمية استراتيجية بالغة في تأمين العاصمة طرابلس، وحين تمكن الجنرال حفتر سابقا من السيطرة عليها بسط سيادته الجوية على المنطقة الغربية بأكملها بما فيها طرابلس”.

وتابع اسماعيل، في حديثه مع “عالم سبوتنيك”، إن “قاعدة الوطية لها وضع اجتماعي خاص في ليبيا وينتج عنه إشكالية كبيرة، لأن مدينة الزنتان تسيطر عليها بالكامل”، مشيرا إلى انقسام داخل قبيلة الزنتان التي تحتوى على قوة عسكرية كبيرة جدا.

لكنه أكد أن جزء منها يتبع الوفاق والآخر يؤيد حفتر، بالتالي هذه القاعدة يصعب السيطرة عليها بالقوة من الطرفين ما لم يكن هناك ترتيبات أمنية”.

ولفت إلى أن قاعدة الوطية الجوية كانت قاعدة أمريكية سابقا، وتحديدا بعد الحرب العالمية الثانية، ويقول الخبراء الدوليين إن الولايات المتحدة اختارت هذه القاعدة لأنها تمكنها من السيطرة على مساحة واسعة من شمال أفريقيا.

وكان مصطفى المجعي، المتحدث باسم “قوات بركان الغضب”، التابعة لحكومة الوفاق، قال لـ”سبوتنيك”، إن قواته تعمل في الوقت الراهن على السيطرة على كامل المنطقة الغربية بما فيها قاعدة الوطية الجوية وهي أحد النقاط الاستراتيجية غرب ليبيا.