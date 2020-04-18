قنونو يوجه هذه الرسالة للجيش بترهونة

دعا المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو قوات الجيش في مدينة ترهونة للإلقاء سلاحهم وتسليم أنفسهم.

وأضاف قنونو موجها حديثه لقوات الجيش حسبما أوردت عملية بركان الغضب “لا قبل لكم بما جئناكم به، لقد نفد الوقت، سلموا تسلموا ونعاهدكم بمحاكمة سريعة وعادلة”.

وأكد قنونو أن الطائرات التابعة لقوات الوفاق نفّذت صباح اليوم السبت طلعتين قتاليتين استهدفت خلالها خمسة أهداف من بينها مواقع للأهداف الخلفية الداعمة للجيش بترهونة تمهيداً لتقدم قواتنا البرية

وأعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، إحباط محاولة الهجوم على محور ترغلات والزطارنه بمدينة ترهونة.

وقال المحجوب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الجيش تمكنت من إحباط الهجوم على محور ترغلات والزطارنه مؤكدا مقتل محمد عيسى آمر محور الميليشيات.

وأضاف المحجوب أن قوات الجيش تمكنت من “القبض على 25 عنصرا من المليشيات والمرتزقة المهاجمين لمحور سوق الجمعه ترهونه” مضيفا أن هناك عددا كبيرا من “الجثث على قارعة الطرق الزراعية بمنطقة الشريدات”.

وأشار المحجوب إلى “محاصرة مجموعة من الميليشيات بداخل سوق الجمعة ترهونة” لافتا لوجود “مفاوضات لتسليم انفسها وأسلحتها بعد أن تم دحر الهجوم”.