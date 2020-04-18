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نائب عن ترهونة يكشف الأوضاع بالمدينة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة د. محمد عامر العباني أن أبناء مدينة ترهونة تصدوا بقوة وبسالة لقوات الوفاق التي حاولت اليوم السبت دخول المدينة.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن أهالي وقوات ترهونة العسكرية استقبلوا قوات الوفاق كما استقبلوا الاحتلال العثماني والإيطالي في وقت سابق.

وأضاف العباني موجها حديثه لقوات الوفاق “عيبكم هو جهلكم بالتاريخ، وسرعة انغراركم وعدم درايتكم بالأسود البشرية، قد ضركم من غركم، إنهم التراهين إنه اللواء التاسع، إنها القوات المسلحة العربية الليبية، فلا أسف عليكم”.

وتابع العباني “أن جمال الطبيعة وطراوة المناخ وعيون الشرشارة الجميلة، كلها مغريات، ولكن كل ذلك يجب ألا ينسيكم أن هذا الجمال هو عرين أسود، قد جاعت بسبب ما فرضتم عليها من حصار، فاستقبلتكم بأنيابها وأظافرها لتمزقكم”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تحية ﻻبطال ترهونة الذين لقنوا قنونو درسا لن ينساه بعد تاكد للجميع للمرة الاف انه كذاب اشر وان قوات الجيش الوطنى قريبا ستقبض عليه ان وجد حيا فالطريق الى مصراته مفتوح الان بعد هلاك العديد من الخرفان داخل المصيدة لان من يخطط لكم حمار مخطط ومعتوه معاه دبلوم يصعد بالخوان للهاوية ومن نتائج غباوته مرشد الخوان فى السجن من سبع سنوات بعد ان كان يحلم بحكم العالم يتحكم فيه جندى فى السجن واين البشير الاخوانى الحقير ذليل فى اخر ايامه

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