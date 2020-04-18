نائب عن ترهونة يكشف الأوضاع بالمدينة

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن أهالي وقوات ترهونة العسكرية استقبلوا قوات الوفاق كما استقبلوا الاحتلال العثماني والإيطالي في وقت سابق.

وأضاف العباني موجها حديثه لقوات الوفاق “عيبكم هو جهلكم بالتاريخ، وسرعة انغراركم وعدم درايتكم بالأسود البشرية، قد ضركم من غركم، إنهم التراهين إنه اللواء التاسع، إنها القوات المسلحة العربية الليبية، فلا أسف عليكم”.

وتابع العباني “أن جمال الطبيعة وطراوة المناخ وعيون الشرشارة الجميلة، كلها مغريات، ولكن كل ذلك يجب ألا ينسيكم أن هذا الجمال هو عرين أسود، قد جاعت بسبب ما فرضتم عليها من حصار، فاستقبلتكم بأنيابها وأظافرها لتمزقكم”.