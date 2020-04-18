السعيدي: حكومة الوفاق تحاول تقويض أمن الجنوب

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن حكومة الوفاق تحاول تقويض أمن المنطقة الجنوبية بعدما أفلست عسكريا وسياسيا.

وأوضح السعيدي أن الجنوب اليوم يعد امتدادا للقوات المسلحة، وأن قواعده مؤمنة ومحمية بشكل جيد، وسماؤه تحت سيطرة سلاح الجو الذي ينفذ عمليات قتالية ضد أي هدف مشبوه.

وأضاف أن القوات المسلحة يقظة للغاية في الجنوب، محذرا المرتزقة والإرهابيين من محاولة رفع رؤوسهم مرة أخرى في المناطق المحررة، كما دعا أهالي المنطقة إلى الالتفاف حول الجيش في مناطقهم المهددة من قبل تنظيم داعش الإرهابي المدعوم من حكومة الوفاق غير الشرعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا