قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبلدية جنزور سيارة إسعاف مجهزة بالكامل.

وبينت المفوضية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تبرعت هذا الأسبوع بسيارة إسعاف مجهزة بالكامل لبلدية جنزور في طرابلس، لدعم السكان الليبيين ولقطاع الصحة.

وأوضحت المفوضية أن ذلك سيسهم في تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية المتعلقة بتكثيف الصراع وفي حالات كوفيد-19