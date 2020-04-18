السعيدي: محاولات حكومة الوفاق الفاشلة لتقويض أمن الجنوب عبثية وغير مسؤولة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن المجلس ونوابه سيحاسبون فائز السراج رئيس حكومة الوفاق على كل جرائم مليشياته التي ارتكبتها في حق الليبيين ومقاضاتهم أمام المحاكم الدولية قريباً.

السعيدي وصف خلال تصريح له لصحيفة “العين الإخبارية” محاولات حكومة الوفاق لتقويض أمن الجنوب بـ”العبثية وغير المسؤولة بعد أن أفلست عسكرياً وسياسياً”.

وأضاف أن تجنيد المرتزقة والدواعش ليس جديدًا على حكومة الوفاق غير الشرعية، موضحاً أن الجنوب هو امتداد للقوات المسلحة الليبية وأن قواعده مؤمنة ومحمية بشكل جيد وأن سمائه تحت سيطرة سلاح الجو الذي ينفذ عمليات قتالية ضد أي هدف مشبوه.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة الليبية يقظة للغاية في الجنوب، محذراً المرتزقة والإرهابيين من محاولة رفع رؤوسهم مرة أخرى في المناطق المحررة.

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