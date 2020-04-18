عودة تدفق المياه تدريجيا إلى طرابلس الليلة

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة انفراج أزمة إيقاف المياه ومباشرة المنظومة أعمال إعادة تشغيل حقول الآبار وضخ المياه وفتح صمامات التحكم بالتدفق.

وتوقع الجهاز بدء وصول المياه التدريجي إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها اليوم ليلا أو غدا صباحا.

موضحا أن التأخر في الإعلان عن زمن توقع وصول المياه راجع إلى صعوبة الحصول على المعلومات الفنية التي تبنى عليها توقعات تتحرى فيها الدقة والمصداقية وذلك لتعذر مراقبة الكوادر الفنية لمسارات أنابيب نقل المياه وتحديد موقع نقطة وصول المياه بسبب الظروف الأمنية.

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