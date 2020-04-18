«الاتحاد الأفريقي»: على المجتمع الدولي تنفيذ حظر توريد السلاح إلى ليبيا

قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، إن استمرار القتال في ليبيا يجب أن يكون بمثابة دعوة لكي يستيقظ المجتمع الدولي ويتدخل لإنفاذ قرار حظر توريد الأسلحة، والتصدي لمن ينتهكون الحظر أو يواصلون التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

وأضاف شرقي أن الأمر متروك للأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول السلام الليبي، لإجبار الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية من أجل معالجة الأزمة الصحية التي قد تؤدي إليها جائحة فيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح شرقي أن أي رقابة لوقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا، يجب أن تكون شاملة وشفافة، لافتا إلى أن حظر توريد الأسلحة انتهك بشكل علني.