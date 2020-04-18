النهر الصناعي يعلن موعد إعادة ضخ المياه إلى طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، إعادة تشغيل حقول الآبار وضخ المياه وفتح صمامات التحكم بالتدفق بدءا من يوم الاثنين الماضي، متوقعا بدء وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس والمناطق المجاور لها اليوم السبت، ليلاً أو غدا الأحد صباحا.

وأرجع الجهاز، في بيان له، التأخر في إعلان زمن توقع وصول المياه إلى صعوبة الحصول على المعلومات الفنية التي تبنى عليها توقعات يتحرى فيها الدقة والمصداقية؛ لتعذر مراقبة الكوادر الفنية لمسارات أنابيب نقل المياه وتحديد موقع نقطة وصول المياه بسبب الظروف الأمنية السيئة، وأيضا جل مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة مناطق عسكرية مغلقة.

وكانت جهاز النهر الصناعي أفادت قبل أيام، باستمرار انقطاع المياه بسبب تعنت المجموعة التي أقفلتها من غرفة التحكم بالشويرف، وأدان بأشد العبارات هذا التهديد والسلوك غير المسؤول من هذه المجموعة.