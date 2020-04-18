“انتعاشة خجولة” للدينار أمام العملات الأجنبية

بعد موجة صعود سجلتها العملات العربية والأجنبية خلال أربعة أيام الماضية أمام الدينار، عادت وتراجعت بشكل محدود خلال تداولات مساء اليوم السبت في غرف “فايبر واتساب” التي انتقلت إليها التداولات بسبب حظر التجول.

وتداول التجار الدولار بـ 5.48 دنانير متراجعا ما مقداره 20 قرشا أما على صعيد الحوالات إلى دبي وتركيا فقد بيع الدولار اليوم بـ 6 دنانير أما اليورو فقد تم تداوله بـ 5.88 دنانير أما الذهب عيار 18كسر فقد تم بيعه بـ 192 دينارا للغرام.

وانخفضت الليرة التركية أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا وتم تداولها بـ 79 قرشا فيما حافظ الجنيه المصري على قيمته وتم تداوله بـ 35 قرشا للجنيه.

وفيا يلي اخر الاسعار:

الدولار = 5.45 دينار

سعر كسر الذهب = 192 دينار عيار 18

اليورو= 5.88 دينار

الباوند = 6.75 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.00 دينار

ليرة= 0.79 دينار

الدينار التونسي= 1.85 دينار.

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