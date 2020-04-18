الحويج يتابع أوضاع الليبيين العالقين في الخارج

اطلع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج مساء أمس على سير عمل مكتب الدبلوماسية الرقمية المكلف بحصر معلومات الليبيين العالقين بالخارج وجمع بياناتهم مع انتشار جائحة كورونا في العالم، بعد أن قام المواطنون بملء النموذج المعد من اللجنة.

وحسب موقع الوزارة فقد اطلع الحويج أيضا على طرق جمع البيانات وفرزها وتصنيفها؛ التي ستحال بدورها إلى رئيس الحكومة الليبية، واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، مشددا على ضرورة الإسراع في جمع البيانات، والتأكد من صحتها، والتعاون مع المواطنين، والرد عن تساؤلاتهم لاستيفاء جميع بياناتهم.

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