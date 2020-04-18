قفزة قياسية للدولار في السوق الموازية

سجل سعر صرف الدولار قفزة قياسية جديدة مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازية هذا الأسبوع، وهو ما اعتبره مصرفيون محصلة لفتح المصرف المركزي منظومة الاعتمادات المستندية للسلع الغذائية والدوائية.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية بفارق 36 قرشا، مسجلا 5.70 دينار اليوم مقابل 5.34 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».ويوم الخميس الماضي، أعلن المصرف المركزي، ، فتح 40 اعتمادا مستنديا للاستيراد بقيمة تبلغ أكثر من 56.1 مليون دولار خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل الجاري. وشملت الاعتمادات شركات تنوعت أنشطتها بين المواد الغذائية والمواشي واللحوم، والأدوية والمستحضرات الطبية، والصابون ومواد التنظيف، واستيراد الآلات الزراعية، وهو ما جاء بعد أسبوع من قرار المصرف المركزي فتح الاعتمادات المستندية للأغذية والأدوية.

تحذيرات الصديق الكبير

كان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، حذر في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي من «التداعيات السلبية لهذا الخيار (فتح الاعتمادات المستندية) التي تكمن في توقع حدوث شح في السيولة، وارتفاع في السعر الموازي، واضطراب في المستوى العام للأسعار، نتيجة تسعير بعض التجار للبضائع بالسعر الموازي لا بالسعر الفعلي المورد به، إضافة لتنامي ظاهرة التهريب التي تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المنافذ الحدودية».

وعلى نهج الدولار، سجل اليورو ارتفاعا كبير في السوق الموازية اليوم السبت، إذ صعد بفارق 42 قرشا، مسجلا 6.15 دينار مقابل 5.73 دينار الخميس، أما الارتفاع الأكبر كان من نصيب الجنيه الإسترليني الذي صعد بفارق 50 قرشا، مسجلا 7.08 دينار مقابل 6.58 دينار الخميس.وتراجعت وتيرة هذا الصعود للعملات بالسوق الموازية مع الدينار التونسي الذي سجل 1.94 دينار مقارنة بـ1.84 دينار الخميس الماضي، بفارق 10 قروش، فيما صعدت الليرة التركية إلى 0.83 دينار مقابل 0.77 دينار بفارق 6 قروش.

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