الأمم المتحدة تحذر: سكان المنطقة العربية بين ناري الحرب وفيروس كورونا

تشهد بعض الدول في العالم العربي وضعا أمنيا وسياسيا متأزما، ما يتسسب غالبا في وضع اجتماعي مزر. ومنذ ظهور ثم تفشي فيروس كورونا، وجد بعض السكان العرب من ليبيا إلى اليمن مرورا بسوريا أنفسهم بين ناري الحرب وكوفيد-19.

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