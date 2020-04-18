المحجوب: أسقطنا ما مجموعه أكثر من 50 طائرة مسيرة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن القوات الجوية نجحت في توجيه ضربات قوية ضد ميليشيات قادمة من دولة تشاد.

وأضاف المحجوب في تصريحات تلفزيونية أن تنظيم الإخوان بعد فشله وتلقيه هزيمة قاسية يسعى الآن إلى جلب مزيد من المرتزقة لمواجهة القوات المسلحة، وفتح خط جوي لجلب مرتزقة سوريين ومرتزقة أردوغان، مشيرا إلى أن هناك محاولات لجلب سيارات وطائرات جديدة من تركيا لتعويض الخسائر التي تكبدوها على يد القوات المسلحة بعد نجاحها في إسقاط أكثر من خمسين طائرة مسيرة، مؤكدا تعمق القوات المسلحة في طرابلس وفي أي لحظة ستنتهي معركة العاصمة بنجاح للجيش الليبي.

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