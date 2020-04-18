بلدية طبرق تمنع أي نشاط رياضي أو اجتماعي أو فني في رمضان

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، منع أي نشاط رياضي أو اجتماعي أو فني وما شابهها من تجمعات خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح بوالخطابية، في بيان اليوم، أن قراره جاء بسبب حظر التجوال المفروض من الحكومة الموقتة، وخوفاً من انتشار الأمراض وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.

المجلس التسييري لبلدية طبرق يطالب أصحاب صالات الأفراح بالإغلاق

وكان بوالخطابية، طالب يوم الأحد الماضي، أصحاب صالات الأفراح بضرورة الإغلاق والتعاون مع الجهات الأمنية، امتثالًا لقرار فرض حظر التجول ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، بحسب ما نشره المجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المجلس البلدي طبرق إنه لاحظ من خلال تقارير جهاز الحرس البلدي مزاولة بعض صالات الأفراح أعمالها، رغم قرارات الإغلاق وحظر التجول المعلنة من قبل الحكومة الموقتة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا