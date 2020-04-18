صحة الوفاق تجهز مركز لعلاج مصابي فيروس كورونا بمدينة غدامس

ليبيا – انتهت وزارة الصحة بحكومة الوفاق من تجهيز مركز ٍلعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد جرى إنشاؤه بمدينة غدامس الواقعة قرب مثلث حدود ليبيا مع كل من تونس والجزائر.

وزار الصحة بيّنت بحسب الامكاب الاعلامي التابع لها أن السعة السريرية للمركز بلغت عشرة أسرّة إيواء وعناية فائقة ويتضمن المركز مختبر طبي وغرفة كشف وغرفة خاصة بالأطباء وأربع دورات مياه.

يشار إلى أن وزارة الصحة انتهت من تجهيز مراكز لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد جرى إنشاؤها في مدن ومناطق مختلفة منها طرابلس والزاوية والسواني بعد الاتفاق الذي جرى في الـ26 من فبراير الماضي بين الوكيل العام لوزارة الصحة ورئيس جهاز الطب العسكري بشأن تأمين مواقع العزل.

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