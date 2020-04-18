خارجية الوفاق: دخولنا مدن الساحل جاء بعد اتفاقنا مع الأتراك وحصولنا على الأسلحة المتطورة

ليبيا – أوضح الناطق باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي أن سيطرت حكومة الوفاق على مناطق جديدة على طول الساحل الغربي للعاصمة طرابلس يأتي تزامناً مع استكمال استعداداتها التدريبية واللوجستية لدحر من وصفهم بـ “قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) التي لا تأبه بالهدنة او بالأوضاع الصحية المتعلقة بجائحة كورونا العالمية حسب زعمه.

القبلاوي أكد في حواره مع جريدة “الخبر” الجزائرية الذي تابعت المرصد ابرز ما جاء فيه على أن حكومة الوفاق تنتظر دعماً حقيقياً وقوياً من قبل المجتمع الدولي لمواجه الأزمة الصحية ولمحاسبة من وصفهم بـ”مجرمي الحرب” الذين يزيدون أزمة القطاع الصحي المهترئ سلفاً منذ النظام السابق، مؤكداً في السياق ثقة الحكومة الشرعية في تضامن دول الجوار الليبي خاصة الجزائر وتونس

وبشأن تقدم مسلحي الوفاق نحو مدينتي صرمان وصبراتة قال بأن التوقيت هو نتاج طبيعي لتطور الأحداث العسكرية والميدانية من تاريخ 27 نوفمبر الماضي بعد توقيع السراج مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي واحتاجت حكومة الوفاق لبعض الوقت للتدريب والدعم اللوجستي وللحصول على بعض الأسلحة المتطورة والنوعية حتى تتمكن من “دحر المليشيات” (القوات المسلحة الليبية) وهذا ما تم بتحرير المدن التي تقع على طول ساحل الغربي الليبي امتداداً إلى مدينة زوارة ومن تم إلى الحدود التونسية وهو ما يمثل دفعة استراتيجية قوية للسياسة وللدبلوماسية الليبية لخارجية الوفاق للتعامل مع الملف الليبي في مساحة أكبر من التفاوض لكسب المعركة السياسية إلى جانب المعركة الميدانية العسكرية حسب تعبيره.

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