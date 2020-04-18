قتلى وأسرى في صفوف الميليشيات بمحاور ترهونة

أكد آمر التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، القبض على 25 من المليشيات والمرتزقة المهاجمين لمحور سوق الجمعة ترهونة.

كما حاصرت الوحدات العسكرية مجموعة من الميليشيات داخل سوق الجمعة ترهونة، قامت بتسليم نفسها وأسلحتها بعد أن تم دحر الهجوم.

وأضاف المحجوب أن الميليشيات تركت خلفها أعدادا كبيرة من الجثث ملقاة على قارعة الطرق الزراعية بمنطقة الشريدات بالقره بولي.

هذا وتمكنت القوات المسلحة والقوة المساندة من دحر هجوم المرتزقة والأتراك الغزاة ومن معهم من الخونة من الميليشيات في محور القويعة القره بولي بحسب المحجوب.

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