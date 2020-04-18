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قوات الوفاق تقول إنها أسرت 102 من الجيش الليبي حفتر وتبث فيديو الاستيلاء على دبابة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” العسكرية التي تنفذها قوات حكومة الوفاق الليبية، أسر 102 من عناصر الجيش الليبي خلال الاشتباكات الدائرة الآن حول مدينة ترهونة.

ونشر المركز على حسابه بموقع تويتر، مشاهد قال إنها تظهر سيطرة قوات الوفاق على دبابة تابعة للجيش الليبي. وأشار إلى أن قوات الوفاق “سيطرت على مدفع هاوزر وأربع دبابات وأربع عربات عسكرية وقاذف هاون”.

وكانت قوات الوفاق أعلنت انطلاق العمليات العسكرية نحو مدينة ترهونة (90 كم شرق العاصمة) بإسناد من سلاح الجو التابع لها.

 من جهته قال العميد خالد المحجوب، إن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صدت محاولة الهجوم على ترهونة صباح اليوم السبت.

وأضاف، في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “قوات الجيش ألقت القبض على 25 مرتزقا، وحاصرت مجموعة أخرى تتفاوض على تسليم نفسها للجيش”.

وأشار إلى “مقتل آمر محور الزطارنة التابع لحكومة الوفاق، إضافة إلى عدد من المقاتلين في صفوف قوات بركان الغضب والمرتزقة”، حسب قول المحجوب.

وأوضح أن ما يصفها بـ”المليشيات” حاولت التمويه بنشرها معلومات عن الاستعداد للهجوم على قاعد الوطية العسكرية، ثم اتجهت للهجوم على ترهونة، وأن قواتهم ليست لديها القدرة على الهجوم على أكثر من منطقة في وقت واحد.

وشدد المحجوب على أن قوات الجيش صدت الهجوم من جميع المحاور، فيما تستمر المعارك في مناطق عدة بالمنطقة الغربية.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الاثنين الماضي، بسط سيطرتها على مدينتي صبراتة وصرمان، غرب العاصمة طرابلس، واستعادتها من قبضة الجيش الوطني الليبي.

 استضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني 2020، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

 وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

 وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتشهد المنطقة الغربية اشتباكات متواصلة منذ عدة أيام في ظل مطالبات دولية بوقف القتال والعمل ضمن الإطار السياسي لحل الأزمة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • طول عمرهم كذابين لاخفاء خسائرهم والجثث الملقاة على الطرقات فاى عملية لها هدف معلن اذا لم يتحقق تعتبر فاشلة والهدف المعلن السيطرة على ترهونة فهل تحقق بالطبع لا وماذا خسرتم من قتلى وجرحى واليات سيعلن ذلك الجيش الوطنى ونثق فيه ولا احد يثق فبمن كذب من قبل وقال استولينا على قاعدة الوطية واتضح للجميع انه كالعادة كذاب اشر من يصدقه يتصور ان الحرب فى طبرق !!

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  • ايش يثبت ان هذه الدبابه للجيش ليش ما تكون لكم وتصويركم لها نوع من الاكاذيب التي تعودنا علي سماعها منكم كلام فارغ تصور ظهر دبابه بدون اظهار الشعار من قال لي للجيش ليش ماتكون دبابه تابعه لكم وتريدون تغشوا مؤيدكم علي أساس حتي انتم رجاله وتتقدموا كما الجيش يتقدم

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  • من واقع خبرتى فى اكاذيب الخوان وبركان الكذب اقوم بعكس الخبر لتكون الحقيقة حيث ان هذا العدد الكبير هم اسرى من المليشيات لانه من المنطقى ان من يفشل فى الهجوم ويترك قتلاه دون ان يخليهم ويفر من محور القتال يترك هذا العدد الكبير من الاسرى ولقد نسى فنونو النونو ان يقول انهم من الجندويد اما الصور فمن السهل على الخوان بث صورة قديمة ولقد رابنا فبركة على الجزيرة غبية بنشرون صورة على انها مظاهرة على الهواء فى الصعيد ونفس الصورة فى الشرقبة ونفسها فى اسكندرية وااخوان بيصدقوا اى خزعبلات وهذا سبب هزائمهم فى كل مكان

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  • فيديو ليس له اي معنى سواء الكذب وطروح قناة الجزيرة زمان…مفيش اي دلالة الذبابة لاسود الجيش العربي الليبي المنتصر باذن الله..او اي شي يدل على ان المكان مكان معركة….مخرج فاشل مخرج افلام مقاولات …مهزومين يبوا يرفعو معونياتهم بالكذب العملاء

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  • هذه الدبابه من نوع (T 72) أنا شخصيا تدربت عليها يوجد منها في ترهونه 285 دبابه في الحاميه جمعناهم من التكبالي ومن النقليات اليرموك في سنة 2012 لو كان فيه فعلا طواقم متدربه على هذه الدبابات لانهت معركة طرابلس من سنه فاتت هذه من أخطاء الكانيات يعتبرون إنها دباباتهم وملكهم الخاص أخاف ان تستهدف هذه الدبابات من طيران الوفاق فتكون خساره لليبيا بأكملها ضروري من مفاوضات لتحييد هذه الدبابات يعني خليها في مكانها ما يمسها حد حتى نكون جيش موحد غير الوفاق وغير الكانيات وغير الكرامة ثم يتسلم الجيش الجديد كل هذه الدبابات

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