امغيب: مجالس الشورى الإرهابية تضغط على الوفاق لإطلاق سراح المتطرفين من سجن معيتيقة

ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على ظهور متطرفي مجالس الشورى والمرتزقة بشكل علني وإطلاق سراح متطرفين آخرين من سجن صبراتة والمطالبة باطلاق سراح المزيد منهم من سجن معيتيقة وما نقل من فتاوى للمدعو الصادق الغرياني الذي أجاز فيها التفجيرات الانتحارية.

امغيب إعتبر خلال تدوينه لهل عبر صفحته الشخصية على موقع التوصل الإجتماعي”فيسبوك” أن ماذكر أعلاها جميعها تحرج فائز السراج ووزير خارجيته محمد سيالة ووزير داخليته المفوض فتحي باشاغا.

وتساءل عضو مجلس النواب إن كانت ستحرج الطاهر السني وتجعل مهمته صعبة ايضاً.

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