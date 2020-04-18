بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص جراء قصف منطقة عرادة

أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة 10 أشخاص اليوم السبت جراء سقوط قذائف على منطقة عرادة جرى نقلهم إلى المصحات لتلقي العلاج.

وأوضح مركز الطب الميداني والدعم أن القصف أدى إلى إصابة كلا من جنى عبدالمنعم البوعيشي 7سنوات، يوسف عبدالمنعم البوعيشي 4 سنوات، محمد إسماعيل البوعيشي 5 سنوات، عبدالمالك محمد البوعيشي 5 سنوات.

كما أدى القصف لإصابة رمضان محمد الحبيشي 59 سنة، واليد رمضان محمد الحبيشي 29 سنة، محمد رمضان محمد الحبيشي 25 سنة، عبد الرحمن الزوام الحبيشي 49 سنة، هاني الفيتوري دندي، نجيب جمعة الغرياني 40 سنة التابع للدفاع المدني أصيب وهو يقوم بإخماد النيران.

كما تسببت القذائف بأضرار مادية جسيمة في الممتلكات