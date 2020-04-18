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الجيش يدمر آليات للوفاق ويقتل ويأسر عددًا من مسلحيها في محيط ترهونة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

مُنيت قوات الوفاق اليوم السبت بخسائر كبيرة في الأفراد والآليات بعد محاولتها شن هجوم على قوات الجيش الوطني من ثلاث محاور باتجاه ترهونة.

وقال الإعلام الحربي للجيش الوطني، أن قوات الجيش صدت هجومًا لقوات الوفاق على تمركزاتها في منطقة “أربع شوارع علوي”، مشيرة إلى أن قوات الوفاق قامت بتحركات من ثلاثة محاور باتجاه ترهونة، لكنها تلقت ردًا قويًا من قوات الجيش.

وأضافت، أن الجيش تمكن من قتل عدد من عناصر القوات المهاجمة، كما تمكن من أسر عدد كبير وغنم آليات وتدمير أخرى.

وأعلنت قوات الوفاق اليوم عملية عسكرية للسيطرة على ترهونة، لكن قوات الجيش الوطني أحبطتها.

 

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  • كل هجمات المليشيات الارهابية بمحاور القتال تفشل فشلا ذربعا بعد خاسائرهم الفادحة كل مرة فهم من غباوتهم يتصورا انها مثل مدن المنطقةىالغربية ليس لها اهمية مثل المناطق التى يسيطر عليها الجيش حيث السيطرة على موارد النفط والمياه بينما المدن العربية تشكل عبئا اقتصاديا وعسكريا على من يسيطر عليه

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