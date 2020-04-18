وزير الداخلية: لا استثناءات للأنشطة التجارية من حظر التجول إلا بموافقة “البحث الجنائي”

أصدر المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، قراراً حمل رقم (426 لسنة 2020) بشأن مواجهة وباء كورونا المستجد ومنع انتشاره في ليبيا.

تضمن القرار، الصادر اليوم السبت، إلغاء كافة الموافقات الصادرة عن الغرف الأمنية أو غيرها، بشأن منح استثناءات لبعض الأنشطة التجارية، مع التأكيد على من يعنيه الأمر التوجه إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات وذلك لتقديم الطلبات بالخصوص.

أضاف القرار، أن “البحث الجنائي” سيتولى إرسال الجهات المستوفية للشروط والإجراءات القانونية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لاعتماده قبل منح الإذن.