عمليات عسكرية لـ«الوفاق» تصعد عسكريا جنوب العاصمة واستمرار القصف على عدد من أحيائها

شهدت جبهات القتال في محاور جنوب العاصمة طرابلس، تصعيدا عسكريا السبت، مع إعلان قوات حكومة الوفاق أنها شنت أكثر من عملية عسكرية ضد قوات القيادة العامة، متحدثة عن مقتل ثمانية من عناصرها، والقبض على آخرين، وتدمير عدد من الآليات المسلحة

وقالت عملية «بركان الغضب» في بيانات لها، إن قوات تابعة لها، تقدمت من مدينة غريان واقتحمت بوابة الويف الواقعة بين منطقتي العربان و ترهونة، وواكب ذلك استمرار تساقط القذائف الصاروخية على أحياء عديدة من العاصمة، أدى إحداها إلى مقتل حمزة الطويل، نجل رئيس الأركان السابق في حكومة الوفاق، اللواء عبدالرحمن الطويل، إثر سقوط صواريخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامةـ وأصابت محيط مبيت جامعي، يقيم فيه بعض نازحي الحرب، بمنطقة الفرناج، كما أصيب في هذا القصف اثنين من أفراد الشرطة، حسب صفحة العملية على موقع «فيسبوك».

قنونو يعلن مقتل ثمانية والقبض على 4 وتدمير آليات عسكرية في محيط ترهونة

وأعلن المتحدث العسكري باسم حكومة الوفاق، ، العقيد محمد قنونو، تدمير ثلاث آليات مسلحة في محيط مدينة ترهونة، والسيطرة على آلية مسلحة برشاش مضاد للطيران «12.5»، والقبض على أربعة عناصر مسلحة، ومقتل ثمانية آخرين، وعرضت صفحة «بركان الغضب» عددا من الصور قالت إنها لقذائف هاون، سيطرت عليها قوات الوفاق خلال تقدمها صباح اليوم السبت في أحد تمركزات قوات القيادة العامة، على مشارف الحدود الادارية لمدينة ترهونة.

وتحدث قنونو عن القبض على 12 مسلحا، والسيطرة على خمسة آليات مسلحة، أثناء اقتحام معسكر «الحواتم» في ترهونة، مشيرا إلى تنفيذ طلعتين عبر سلاح الجو استهدفتا مواقع «تتخذ كأهداف خلفية داعمة لقوات القيادة العامة في ترهونة، تمهيدا لتقدم القوات البرية». وأضاف أن قوات حكومة الوفاق «لازالت تواصل تقدمها وفقاً للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في اطار عملية (عاصفة السلام) ردا على القصف المتواصل لأحياء العاصمة طرابلس». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات من مصادر مستقلة، فيما لم يصدر عن القيادة العامة بيانات أو تصريحات بالخصوص.

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