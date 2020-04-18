البرلمان العربي يناقش غدا سبل مواجهة انتشار وباء كورونا عربيا

يعتزم مكتب البرلمان العربي عقد اجتماع عن بعد غدا الأحد لمناقشة مشروع قرار بشأن مواجهة انتشار جائحة كورونا في العالم العربي، ومقترحا لرئيس البرلمان بشأن إصدار قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة.

الاجتماع سيعقد برئاسة رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية والصحية بجامعة الدول العربية .

كما سيناقش مكتب البرلمان العربي مشاريع قرارات بينها مشروع قرار بشأن الأوضاع في ليبيا.

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