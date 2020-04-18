المهندس صقر بوجواري في زيارة للغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

بنغازي 18 أبريل 2020 (وال)- قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، عضو اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس “كورونا” المهندس الصقر عمران بوجواري، بزيارة للغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية – بنغازي.

هذا واطلع المهندس صقر بوجواري خلال زيارته داخل الغرفة، على سيّر العمل بها، كما استمع إلى شروح وافية من مدير الإدارة ورئيس وأعضاء الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، عن آلية عمل الغرفة والأعمال التي أنجزتها.

وأكد المهندس صقر بوجواري على أهمية دور الخدمات الصحية ببنغازي، والمعنية ببرامج الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها من خلال المرافق الصحية التابعة لها، باعتبارها خط الدفاع الأول والقريب من المواطن.

وأثنى المهندس صقر بوجواري على كل الجهود التي تبذلها الغرفة المركزية، وفرق الرصد التابعة لها لمكافحة فيروس “كورونا”. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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