«داخلية الموقتة»: إلغاء الاستثناءات الصادرة عن الغُرف الأمنية لبعض الأنشطة التجارية

قرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم خليفة بوشناف، إلغاء كافة الموافقات الصادرة عن الغُرف الأمنية أو غيرها، بشأن منح استثناءات لبعض الأنشطة التجارية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية اليوم، فعلى «من يعنيه الأمر التوجه إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات» لتقديم الطلبات بالخصوص، على أن ترفع الإدارة الجهات المستوفية للشروط والإجراءات القانونية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لاعتماده قبل منح الإذن.

«داخلية الموقتة» توضح الأنشطة المسموح لها بالعمل خلال حظر التجول

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء الماضي، استمرار حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا، بداية مع استمرار الحظر والتنقل بين المدن والقرى، والسماح للأنشطة ذات الصلة بالأمن الدوائي والغذائي.

ويستثنى أيضا من الحظر، محال بيع الإطارات وقطع غيارات الآلات الزراعية، ومصانع الأعلاف والمطاحن، حسبما جاء في خطاب موجه من رئيس غرفة العمليات الرئيسة بالوزارة، العقيد إبراهيم المشيطي، إلى مديري الأمن بالمناطق الخاضعة للحكومة الموقتة، نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

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