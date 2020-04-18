رئيس “تسييري بنغازي” يتفقد أعمال “الخدمات الصحية” لمواجهة “كورونا”

زار الصقر عمران بوجواري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي عضو اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا، الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي الإستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي، حيث اطلع على سير العمل بها و استمع إلى شروح وافية من مدير الإدارة ورئيس وأعضاء الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي عن آلية عمل الغرفة والأعمال التي انجزتها.

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على أهمية دور الخدمات الصحية ببنغازي والمعنية ببرامج الرعاية الصحية الأولية والتي تقدمها من خلال المرافق الصحية التابعة لها باعتبارها خط الدفاع الأول والقريب من المواطن، كما أثنى على كل الجهود التي تبذلها الغرفة المركزية وفرق الرصد التابعة لها لمكافحة جائحة كورونا.