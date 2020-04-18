أحمد التاوسكي فنان تشكيلي يسير على خطى الكبار

الحوار مع الفنان التشكيلي أحمد التاوسكي يبعث الأمل والتفاؤل بولادة جيل جديد من التشكيليين في ليبيا رغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب الفوضى والحرب القائمة.

السوكني ابن مدينة طبرق بالشرق الليبي شاب عشريني لفت الإنتباه إلى موهبته الصادقة في عالم الفن، وحازت أعماله الإعجاب، فهو يرسم الفكرة ويحاكي الحالات الإنسانية ويراقص ريشته على إيقاع الألوان بحرفية وتمكن الكبار.

فقد شارك في عديد من المعارض والمهرجانات والملتقيات الفنية داخل ليبيا وخارجها مع فنانين معروفين ونال الشهادات التقديرية والجوائز.

وصدق من قال أن المواهب كنوز مكنوزة، فالشاب الفنان أحمد التاوسكي تخرج من كلية الآداب ولكنه بدأ مما أراده وهو طفل صغير أين كان الفن يتسلل إلى داخله.

عن البدايات يقول التاوسكي : “ولدت في أسرة تعشق الفن وتربيت في بيت كل زوياه ملونة، فوالدي هو الفنان التشكيلي فوزي التاوسكي معلمي الأول وأنا أتهجى الألوان بعفوية وانبهار الأطفال.ثم دخلت المدرسة ذلك الفضاء الفسيح للألوان والحروف والاكتشاف والدهشة، ورغم تشجيع من الزملاء وبعض المعلمين على الرسم، أذكر أن أناملي كانت سببا في عقابي وهي تلون الكراريس والكتب ومقاعد الدروس وأحيانا جدران الفصل دون إدراك مني، فقد كنت مغرما حد الهوس بعالم الفن والألوان”.

أما عن المدارس التي تعلم واستلهم منها أفكاره يقول أحمد التاوسكي : “تأثرت كثيرا بمدارس عصر النهضة الأوروبية خاصة المدرسة الانطباعية ورائداها الفنان الكبير كلود مونيه وأوغست رينوار والفنان الهولندي فان جوخ والايطالي رفائيلو سانزيو دا أوربينو معروف باسم رفائيل.

حقيقة تأثرت بعدة مدارس ولم أنساق وراء تجربة وفنية واحدة، فضلت التحرر والنهل من كل التجارب والمدارس الفنية وكل ما يجعلني لا أنتمي لمدرسة بعينها.

أما على مستوى الساحة الليبية، تأثرت بأعمال الفنان عوض اعبيدة والفنان علي الزويك والفنان يوسف معتوق رحمه الله ، وأيضا والدي الفنان فوزي التاوسكي، وتربطني علاقات صداقة قوية مع أغلب الفنانين وأستفيد طبعا من نصائحكم وتجاربهم”.

ويعد الفن التشكيلي الليبي من الفنون العربية التي تنبض بروح القومية والمشبعة بالرموز الاسلامية وغالبا ما يعكس البيئة الاجتماعية الليبية في فترات زمنية عاشها الفنانون ونقلوها بالريشة واللون.

يقول التاوسكي : “هنا أتوقف أمام تجربة الفنان الامازيغي يوسف معتوق الزاخرة لوحاته بالرموز والخطوط الأمازيغية التي يعبر بها عن قضيتة وعن إرثة الشعبي. ولو نظرنا إلى لوحات الفنان علي العباني سنجد أنه تأثر كثيرا بالمروج والجبال في مدينته ترهونة ولا تزال أعمالة ترمز إلى الفضاءات الشاسعة.

أما الفنانة نجلاء الصديق إبنة العاصمة طرابلس، فنجد في أعمالها حضور التراث والعادات والتقاليد والزي الليبي، أما الرياني صاحب المدرسة الواقعية في ليبيا فأغلب أعمالة تروي الحياة الطرابلسية والزي الليبي ومظاهر الحياة التي عاشها الفنان.

ويبقى الفن التشكيلي الليبي متميزا رغم المعاناة والقيود والظروف الصعبة فهو حاضر بقوة، وله استقلاليته وخصوصيته فقط يحتاج لمن ينقب عليه ليستمع بالجمال”.

وبشأن نشاط الفن التشكيلي في ليبيا بيَّن التاوسكي أن : “الساحة الثقافية الليبية شبه متوقفة في ظل الحرب التي تعيشها البلاد وحتى قبل الحرب فقد كانت في حالة شلل بسبب عدم اهتمام الدولة والانقسام بوجود وزارتين للثقافة واحدة في الشرق وأخرى في الغرب والوزارتين لم تقدما شيء يذكر”.

مضيفا : “أن الشباب الموهوب يعاني الكثير من التهميش ولا يجد الدعم والتشجيع من أي طرف حتى يبدع ويطور من نفسه ومن تجربته، أما المعارض التي نشارك بها سواء داخل أو خارج ليبيا فنحن من يتحمل تكاليفها ومن يسعى لحضورها”.