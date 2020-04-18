رفض روسي لخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة… دعوات لوقف إطلاق النار في اليمن

أكدت روسيا معارضتها لخطط إسرائيل الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، وشددت على أن هذا الإجراء قد يقوض تسوية الصراع على أساس حل الدولتين وخاصة آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا و الدول الأخرى التي تدعم صيغة حل الدولتين، تشارك الجانب الفلسطيني المخاوف، من أن تطبيق هذه الخطط قد يقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتكاملة الأراضي.

في هذا الصدد، قال دكتور عمار قناة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستبول، إن الدور الروسي يعتبر من الأدوار المهمة لحفظ التوازن في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إىل أن الدور الروسي سيكون ضابطا للمعادلة وإيقاعها وضامنا لعدم الانزلاق إلى وضع لا يحمد عقباه، لأن روسيا طرف قوي مقابل الولايات المتحدة والتحركات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة كمنظومة سياسية غير متوازنة ومرتبكة إلى الآن..

مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن

حث أعضاء مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في اليمن على الوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة التصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعرب المجلس عن دعم أعضاءه للدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأطراف النزاع اليمني لوقف القتال فورا.

ورحب المجلس بإعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين، وناشد جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) لتحمل المسؤوليات المماثلة دون تأخير.

و قال المحلل السياسي اليمني، د. محمد جميح، تعليقا على الدعوة الأممية لوفق إطلاق النار في اليمن فورا لتكثيف الجهود لمواجهة كورونا بدلا من التصعيد العسكري، إن الإشكال الآن أنه لا يوجد داخل اليمن من يدرك خطورة انتشار مرض كورونا في البلاد رغم التحذيرات الدولية وحقيقة انهيار النظام الصحي بسبب الحرب..

وأضاف أن كل طرف يحاول تحصيل مكاسب على الأرض ليجمع أوراقا ضاغطة على طاولة المفاوضات، معربا عن أسفه أن قضية اليمن لا تمثل أولوية كما في سوريا وليبيا والعراق لذا لا يتم التعامل معها بالجدية الكافية أو بالأهمية اللازمة..

قوات حكومة الوفاق تسعى للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية غربي ليبيا

قال مصطفى المجعي المتحدث باسم “قوات بركان الغضب”، التابعة لحكومة الوفاق، لسبوتنيك، إن قواته تعمل في الوقت الراهن على السيطرة على كامل المنطقة الغربية بما فيها قاعدة الوطية الجوية وهي أحد النقاط الاستراتيجية غرب ليبيا.

وأضاف المجعي، أن قوات بركان الغضب لديها القدرة العسكرية على السيطرة على القاعدة وكافة المنطقة الغربية في الوقت الراهن، مؤكدا أن السيطرة على مدينة صبراتة وصرمان أكدت عدم قدرة القاعدة في الوقت الراهن على التصدي لقوات بركان الغضب.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي الليبي، سنوسي إسماعيل، إن “قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا لها أهمية استراتيجية بالغة في تأمين العاصمة طرابلس، وحين تمكن الجنرال حفتر سابقًا من السيطرة عليها بسط سيادته الجوية على المنطقة الغربية بأكملها بما فيها طرابلس.

وتابع إن، ” قاعدة الوطية لها وضع اجتماعي خاص في ليبيا وينتج عنه إشكالية كبيرة، لأن مدينة الزنتان تسيطر عليها بالكامل، مشيرا إلى إنقسام داخل قبيلة الزنتان التي تحتوى على قوة عسكرية كبيرة جدًا.

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق…