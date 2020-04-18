عميد بلدية بني وليد يزور مصراتة ويلتقي غرفة العمليات بالمدينة

توجه وفد من مدينة بني وليد برئاسة عميد البلدية سالم علي انوير إلى مدينة مصراتة لحضور اجتماع مع المليشياوي محمد الحداد آمر ما تسمى “المنطقة العسكرية الوسطى” التابعة لمليشيات فائز السراج.

وقالت مصادر لـ”الساعة 24″ اليوم السبت أن وفد بني وليد ضم عدد من الحكماء والأعيان والأطياف الاجتماعية بالمدينة، ومسؤولي القطاعات الخدمة بالمدينة، ومدير الأمن وآمر بوابة إيليس، ومدير المرور والترخيص، ومدير النجدة بالمديرية.

وأضافت المصادر أن المليشياوي الحداد عقد اجتماعا في مصراتة مع انوير ووفد بني وليد بحضور المليشياوي إبراهيم بيت المال آمر ما تدعى “غرفة تحرير سرت الجفرة” وعميد بلدية مصراته، وحسن أونيس رئيس ما تدعى “الهيئة العامة للثقافة”، وعدد من أعيان مصراتة.

وتابعت المصادر: “ناقش اللقاء الحفاظ على المدينتين، وعلى علاقات الأخوة والجوار والترابط التام بين أهالي مصراته وأهالي بني وليد، وكذلك التأكيد على حفظ الأمن في المنطقة الجغرافية الرابطة بين المدينتين”.