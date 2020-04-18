خارجية الوفاق: وصول شحنة مساعدات طبية لطرابلس

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم السبت وصول شحنة مساعدات طبية للعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الشحنة تشتمل معدات وأجهزة طبية موضحة أن وصول الشحنة جاء بتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأزمة.

وأوضحت الوزارة أن شحنة المساعدات تشمل الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا مشيرة إلى أنه سيتم تسليم الشحنة لوزارة الصحة ليستخدمها الأطباء في مواجهة كورونا.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستواصل مساعيها للحصول على المتطلبات الصحية من أجهزة ومعدات وحشد الامكانيات من مختلف المصادر المتوفرة ضمانا لإنجاح الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجائحة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشحنة تأتي بمبادرة من مؤسسة (جاك ما) الصينية وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي و رئيس الوزراء الأثيوبي .