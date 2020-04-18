وزير الصحة يجري زيارة تفقدية لمركز العزل السريري الطبي درنه

درنة 18 أبريل 2020 (وال) – أجري وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب زيارة تفقدية لمركز العزل السريري الطبي لمكافحة وباء كورونا بدرنة، برفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب بديوان وزارة الصحة لمتابعة سير العمل والتجهيزات الطبية والخدمات المقدمة لحالات الرصد والاشتباه .

والتقي وزير الصحة خلال الزيارة بمدير عام مستشفي الوحدة التعليمي درنة الأستاذ ابراهيم عزوز، ومدير عام مستشفي أم الرزم الدكتور عزالدين ابريك وبحضور رئيس اللجنة الاستشاريه الطبية المكلفة بموجب قرار اللجنة العليا للنطاق الجغرافي والإداري لمنطقة درنة الدكتور عادل أدوال وأعضاءها .

واطلع وزير الصحة خلال الجولة الميدانية علي تجهيز مركز السريري الطبي بمنطقة الفتائح المجهز بسعة 30 سرير طبي منها “10” أسره عناية فائقة .

واستمع من اللجنة الاستشارية الطبية على سير عمل الأقسام وجودة الخدمات والإمكانيات بهدف دعم منظومة العلاج بمدينة درنة واطمأن على جميع الإجراءات الطبية المقدمة، واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وإجراءات الرصد والتقصي والإنذار المبكر والاستعدادات لتنفيذ توصيات الوزارة، إضافة إلى شرح عن مؤشرات أداء مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة خلال الزيارة على تسخير جميع إمكانيات للمركز من قبل وزارة الصحة وجهودها المتواصلة للوقاية من الفيروس حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ مشددا على ضرورة تنفيذ كافة توصيات اللجنة العليا ، والتنسيق مع المنظمات ذات العلاقة للتطبيق الفعال للتأكد من سلامة القادمين في المنافذ المختلفة، حتى بعد انتهاء الازمة الحالية، وتوفير الأجهزة الخاصة بذلك موجها تعليماته لمركز العزل السريري الطبي بأهمية الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي.

وشدد وزير الصحة على اهمية التباعد الاجتماعي في تحديد مسار الوباء، وقال نحن نعتمد – بعد الله – على استشعار الجميع المسؤولية في حسر انتشار المرض، والعائدون أمامهم مسؤولية كبيرة تجاه أهاليهم، ومجتمعهم ببقائهم في العزل لسلامتهم وسلامة الجميع، مشيرًا إلى أهمية الوعي المجتمعي في تجاوز هذه الفترة الحرجة . (وال – درنة)

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