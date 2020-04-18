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بوابة إفريقيا الإخبارية/ مصراته |

18 April, 2020

أدى عميد بلدية بني وليد سالم علي انوير على رأس وفد رفيع المستوي ،ضم عدد من الحكماء والأعيان والأطياف الاجتماعية بالمدينة، ومسؤولي القطاعات الخدمة بالمدينة، ومدير الأمن وآمر بوابة إيليس، ومدير المرور والترخيص، ومدير النجدة بالمديرية ،زيارة إلى مدينة مصراتة.

وكان في استقبال الوفد عميد بلدية مصراتة وعدد من الحكماء والأعيان وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة تحرير سرت الجفرة التابعة لقوات الوفاق ،العميد إبراهيم بيت المال، ورئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق حسن اونيس ،وعدد من أعيان مصراتة.