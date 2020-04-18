القوات المسلحة  تدمر آليات للوفاق وتقتل وتأسر عددًا من مسلحيها في محيط ترهونة

ترهونة 18 أبريل 2020 (وال) – مُنيت مليشيات الوفاق اليوم السبت بخسائر كبيرة في الأفراد والآليات بعد محاولتها شن هجوم على القوات المسلحة العربية الليبية من ثلاث محاور باتجاه ترهونة.

وقال الإعلام الحربي للقوات المسلحة، إن وحدات الجيش صدت هجومًا لملسيشيات الوفاق على تمركزاتها في منطقة “أربع شوارع علوي”، مشيرة إلى أن مليشيات الوفاق قامت بتحركات من ثلاثة محاور باتجاه ترهونة، لكنها تلقت ردًا قويًا من القوات المسلحة.

وأضافت، أن القوات تمكن من قتل عدد من عناصر القوات المهاجمة، كما تمكن من أسر عدد كبير وغنم آليات وتدمير أخرى.

وأعلن المجلس الرئاسي غير الدستوري اليوم عملية عسكرية للسيطرة على ترهونة، لكن القوات المسلحة أحبطتها. (وال – ترهونة)

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