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القوات المسلحة  تدمر آليات للوفاق وتقتل وتأسر عددًا من مسلحيها في محيط ترهونة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

ترهونة 18 أبريل 2020 (وال) – مُنيت مليشيات الوفاق اليوم السبت بخسائر كبيرة في الأفراد والآليات بعد محاولتها شن هجوم على القوات المسلحة العربية الليبية من ثلاث محاور باتجاه ترهونة.

وقال الإعلام الحربي للقوات المسلحة، إن وحدات الجيش صدت هجومًا لملسيشيات الوفاق على تمركزاتها في منطقة “أربع شوارع علوي”، مشيرة إلى أن مليشيات الوفاق قامت بتحركات من ثلاثة محاور باتجاه ترهونة، لكنها تلقت ردًا قويًا من القوات المسلحة.

وأضافت، أن القوات تمكن من قتل عدد من عناصر القوات المهاجمة، كما تمكن من أسر عدد كبير وغنم آليات وتدمير أخرى.

وأعلن المجلس الرئاسي غير الدستوري اليوم عملية عسكرية للسيطرة على ترهونة، لكن القوات المسلحة أحبطتها. (وال – ترهونة)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • بعد فشل المليشيات الارهابية فى هجوم ترهونة وتكبدهم خسائر فادحة لجأوا لاسلوب خسيس بالقبض على مدنيين والباسهم لبس عسكرى من غباوتهم مختلف عن لبس الجيش الوطنى ليدعوا انهم اسرى واتحدى المليشيات ان يكون بينهم من يحمل رقم عسكرى !!!

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  • المليشيات تقوم بالباس بعض المدنيين لباس عسكري على لتوهم الناس بانهم اسرى من اسود الجيش العربي الليبي..لتغطي على هزيمتها..اسلوب استخبارات تركية….جيشنا البطل لايكذب لو اسر اي بطل منه او استشهد يذكره ليس مثلكم..اسلوبكم قديم وقذر..

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  • النصر والحمد لله للقوات المسلحة الليبية والهزيمة للملشيات و من مختلف الإرهابيين من داعش باعتراف من الغرياني المعزول ومن أتراك واخوان وأولاد كلب

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