وصول شحنة مساعدات طبية صينية إلى طرابلس لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن وصول شحنة مساعدات طبية بمبادرة من مؤسسة (جاك ما) الصينية، إلى طرابلس لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، وصلت الشحنة اليوم إلى طرابلس، حيث سيتم تسليمها إلى وزارة الصحة لتكون بين أيدي الفرق الطبية لاستخدامها في مكافحة هذه جائحة وباء كورونا المستجد، الذي حصد عشرات آلاف الأرواح في مختلف دول العالم.

وشددت الوزارة على نجاح الجهود التي بذلتها لاستلام شحنة المعدات والأجهزة الطبية، بتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأزمة، بهدف التغلب على العوائق اللوجستية لوصول الشحنة.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل مساعيها للحصول على المتطلبات الصحية من أجهزة ومعدات وحشد الإمكانيات من مختلف المصادر المتوفرة، وعلى كل المستويات ضمانا لإنجاح الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجائحة والحفاظ على صحة وأرواح المواطنين .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا