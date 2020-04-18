تونس تُمدّد الحجر الصحي الشامل للمرة الثانية

قرر مجلس الأمن القومي في تونس تمديد فترة الحجر الصحي بينما ستعلن الحكومة التونسية فترة التمديد القصوى للحجر الصحي.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة لاحقا فترة التمديد القصوى للحجر الصحي، كما ناقش مجلس الأمن القومي خلال اجتماعه إمكانية مراجعة توقيت منع التجول بالنسبة إلى شهر رمضان تفاديا لانتشار الوباء بشكل أكبر في البلاد.

وبحث اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد بإشراف الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة للسنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية وستتولى الوزارات المعنية الإعلان عنها.

كما أوصى المجلس بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع الآجال، مؤكدا على ضرورة التسريع في عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم.

المجلس أكد أيضا على ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتقرر فيها تمديد فترة الحجر الصحي الشامل في تونس منذ شهر لوقف تفشي الفيروس المستجد مع إعلان البلاد عن حصيلة الإصابات التي زادت عن الـ800 حالة فيما وصل عدد الوفيات إلى 37 حالة وتعافى 43 شخصا.

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