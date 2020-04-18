«بركان الغضب»: إصابة 10 مواطنين في قصف على منطقة عرادة

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم السبت، إصابة «عشرة مواطنين بينهم أربعة أطفال جراء قصف استهدف منازل بمنطقة عرادة»، لافتة إلى أن القصف تسبب كذلك في «أضرار جسيمة» لمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

واتهمت «بركان الغضب» في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم، ونشرت قائمة بأسماء وأعمار الضحايا وهم: «رمضان محمد الحبيشي ويبلغ 59 عامًا، وليد رمضان محمد الحبيشي ويبلغ 29 عامًا، محمد رمضان محمد الحبيشي ويبلغ 25 عامًا، وعبدالرحمن الزوام الحبيشي ويبلغ 49 عامًا».

كما شملت قائمة الضحايا «هاني الفيتوري دندي، ونجيب جمعة الغرياني ويبلغ 40 عامًا، وجنى عبد المنعم البوعيشي ويلغ 7 أعوام، ويوسف عبد المنعم البوعيشي ويبلغ 4 أعوام، ومحمد إسماعيل البوعيشي ويبلغ 5 أعوام، وعبد المالك محمد البوعيشي ويبلغ 5 أعوام». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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