“أمن سرت” يدعم عمليات الجيش العسكرية بدوريات متحرّكة

خرجت يوم أمس من مدينة سرت قوة بإمرة رئيس قسم مكافحة الظواهر السلبية للتمركز ومسح المنطقة الممتدة من غرب المدينة إلى منطقة الوشكة.

وذكرت مديرية أمن سرت أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم العمليات العسكرية التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني في المنطقة الممتدة ما بين غرب سرت وشرق مصراتة.

وأضاف المديرية أن مهام القوة تتمثل أيضاً في تضييق الخناق على تجار الهجرة غير القانونية وتهريب الوقود الذين قد يستغلون تلك المسارب الصحراوية من أجل ضمان تدفق تجارتهم.

وكانت مديرية أمن سرت التابعة للحكومة الليبية قد باشرت العمل داخل المدينة بعد دخول الجيش الوطني إليها في السادس من يناير الماضي بعد سنوات من سيطرة داعش عليها ومن ثم قوات عملية البنيان المرصوص.

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