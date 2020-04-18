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بوابة إفريقيا الإخبارية/ البريقة |

18 April, 2020

تواصل مراقبة الاقتصاد ببلدية البريقة ،توزيع الدفعة الأولى من السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ،و قد تسلمت عدد من الجمعيات حصتها من السلع التموينية من سكر، طماطم، أرز، دقيق أكياس.

وستستمر عمليات التوزيع طيلة الأيام الأسبوع على باقي الجمعيات، كما سيتم توزيع مادة “زيت” حال توفرها في مخازن صندوق موازنة الأسعار.

وكانت مراقبة الاقتصاد ببلدية البريقة قد باشرت يوم الأربعاء، في توزيع السلع التموينية على عدد من الجمعيات.