تفعيل تمركز أمني على حدود إجدابيا لأحكام السيطرة على الشاحنات القادمة من المنطقة الغربية

قرر مدير أمن إجدابيا عقيد ونيس أحمد الشكري، تفعيل تمركز أمني بالحدود الإدارية للمديرية، أربعين كم غرب المدينة لتفادي الازدحام على مدخل إجدابيا الغربي ولإحكام السيطرة على المركبات الآلية والشاحنات القادمة من المنطقة الغربية.

وبحسب بيان لمديرية أمن إجدابيا اليوم، تم إعداد التمركز من قبل قسم الأشغال بالمديرية من إمكانيات وإنارة وجميع ما يلزم أفراد الأمن.

ولفت البيان إلى أن إعادة تفعيل التمركز تأتي تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ولقرارات وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، بشأن عدم التنقل بين المدن منعآ لعدم تفشي الوباء.

وأوضح البيان أن التمركز سيكون بإشراف رئيس الخطة الأمنية العقيد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، وبحسب القرار فإن التمركز تقع تبعيته لمديرية أمن إجدابيا ومشكل من قسم شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي وقسم المرور والتراخيص بالمديرية.

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