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الجيش الوطني يستعيد مواقعه في الساعدية والطويشة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكدت مصادر مطلعة أن قوات الجيش الوطني قصفت بشكل عنيف تمركزات قوات الوفاق قرب طريق الساعدية الرئيسي ومصنع الهريسة.
وافادت المصادر أن قوات الجيش استعادت كافة تمركزاته في محور الساعدية والطويشة التي فقدتها صباح اليوم.

وقالت المصادر أن قوات الجيش الوطني نفذت التفاف على تمركزات الوفاق وسيطرت على مدرعة تركية لميس واسترجاع سيارة تحمل رشاش 23 ( شلكة ) ومقتل العديد من الافراد والمرتزقة.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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