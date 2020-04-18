الجيش الوطني يستعيد مواقعه في الساعدية والطويشة

عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في ليبيا لليوم الثاني على التوالي
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
القنصلية الليبية بإسطنبول للعالقين: لن تدخلوا ليبيا دون شهادة معتمدة من «الصحة التركية»
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
وكالة سورية : عمليات سلب ونهب المرتزقة السوريين بحق الليبيين تتزايد في طرابلس
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك