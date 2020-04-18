“عميد بني وليد” يكشف لـ218 تفاصيل “اجتماع مصراتة”

أفاد عميد بلدية بني وليد سالم انوير، في تصريح خاص لقناة 218، بأن زيارة المجلس البلدي رفقة أعضاء من مديرية الأمن، إلى مدينة مصراتة، جاء لبحث عدة مواضيع تتعلق بتخفيف المعاناة عن المواطنين في بني وليد.

وأضاف انوير، أن الاجتماع حضره ضباط من المنطقة العسكرية الوسطى، على رأسهم آمر المنطقة اللواء محمد الحداد، وعدد من أعضاء المجلس البلدي مصراتة.

وقال انوير إن “بلدي بني وليد” طالب بفتح الطريق الرابطة بين المدينة ومناطق الساحل، والسماح للسيارات الناقلة للمواد الغذائية وشاحنات الوقود بالدخول للمدينة، نظرا لما يعانيه المواطن في المدينة من شح في المواد الأساسية الغذائية والوقود لفترة طويلة.

وختم انوير حديثه مع “218”، بأن الاجتماع كان إيجابيا حيث تفهم المجلس البلدي مصراتة المعاناة التي يعيشها أهالي بني وليد.

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