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“عميد بني وليد” يكشف لـ218 تفاصيل “اجتماع مصراتة”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد عميد بلدية بني وليد سالم انوير، في تصريح خاص لقناة 218، بأن زيارة المجلس البلدي رفقة أعضاء من مديرية الأمن، إلى مدينة مصراتة، جاء لبحث عدة مواضيع تتعلق بتخفيف المعاناة عن المواطنين في بني وليد.

وأضاف انوير، أن الاجتماع حضره ضباط من المنطقة العسكرية الوسطى، على رأسهم آمر المنطقة اللواء محمد الحداد، وعدد من أعضاء المجلس البلدي مصراتة.

وقال انوير إن “بلدي بني وليد” طالب بفتح الطريق الرابطة بين المدينة ومناطق الساحل، والسماح للسيارات الناقلة للمواد الغذائية وشاحنات الوقود بالدخول للمدينة، نظرا لما يعانيه المواطن في المدينة من شح في المواد الأساسية الغذائية والوقود لفترة طويلة.

وختم انوير حديثه مع “218”، بأن الاجتماع كان إيجابيا حيث تفهم المجلس البلدي مصراتة المعاناة التي يعيشها أهالي بني وليد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انفخولنا روسنا اكبر قبيله احفاد المجاهدين ولان يجدوا فى المصاريت يفتحولهم طريق بيش ياكلوا خساره والله المشكله ان الاجتماع موش فتحت طريق فيها رايحة خيانه. ،،،،،مايحب الاخانقه.
    ترهونه ماتحس فى حد

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  • لا يجوز قطع الماءز الغذاء على الناس فمابالك بالمسلم و لكن على اهل بني وليد وضع حد لؤلاك المحرضين على القتل و الفتنة بين الليبيين

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