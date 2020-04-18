بوجواري يتفقد الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، عضو اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس “كورونا” الصقر بوجواري، بزيارة للغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية.

هذا واطلع بوجواري على سير العمل، واستمع إلى شروح وافية من مدير الإدارة ورئيس وأعضاء الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، حول آلية عمل الغرفة والأعمال التي أنجزتها.

وأكد بوجواري على أهمية دور الخدمات الصحية ببنغازي، كما أثنى على كل الجهود التي تبذلها الغرفة المركزية وفرق الرصد التابعة لها لمكافحة فيروس كورونا.

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